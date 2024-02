Corinthians x Novorizontino: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians entra em campo às 11 horas (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, para enfrentar o Novorizontino, enquanto lida com intensa pressão. Vencer o jogo da quinta rodada do Campeonato Paulista é fundamental para trazer ao menos um breve momento de trégua em meio às atuações ruins em campo e aos problemas em série fora dele.

PUBLICIDADE Além de ter perdido pela primeira vez na história para o rival São Paulo na Neo Química Arena, o time alvinegro terminou a rodada anterior na última colocação do Grupo C, com três pontos, perto da zona de rebaixamento na classificação geral. Tudo isso se dá em um momento em que dívidas milionárias do clube vieram à tona. A tensão escalou um pouco na noite de quinta-feira, quando torcedores soltaram rojões no CT Joaquim Grava. Foi diante desse clima desagradável que o centroavante Pedro Raul, novo reforço corintiano, chegou a São Paulo, após passagem pelo Toluca, do México. Ele já está registrado no BID e pode estrear até como titular. Mano Menezes pode colocá-lo no lugar do criticado Yuri Alberto, que chegou a ser vaiado no clássico de terça-feira, ou tentar utilizar os dois juntos, com Yuri pelo lado direito do ataque. Na esquerda, Romero continua. Apostar no garoto Artur Sousa também é uma possibilidade.

Corinthians enfrenta o Novorizontino neste domingo, pelo Paulistão. Foto: Arte/Estadão

O meia Rodrigo Garro ainda não apareceu no BID e deve ser liberado apenas no começo da semana. Já o lateral-esquerdo Diego Palacios ficará mais tempo fora do que o previsto inicialmente, pois passou por novos exames e, além do edema no joelho diagnosticado anteriormente, teve constatada uma uma lesão meniscal aguda isolada no joelho esquerdo. Por isso, foi submetido a uma artroscopia para a correção do problema.

Palacios era uma aposta para a esquerda com a aposentadoria de Fábio Santos e disputava a posição com Hugo sendo considerado uma opção mais ofensiva. Com o problema, Victor Meer, campeão da Copa São Paulo de Juniores de apenas 19 anos, deve ser efetivado no elenco profissional.

Para tentar colocar fim à crise, o Corinthians vai enfrentar um Novorizontino invicto, mas que apenas na rodada passada conquistou sua primeira vitória no Paulistão., ao bater o Ituano por 2 a 0, após três empates. Com seis pontos no equilibrado Grupo D, o time de Novo Horizonte arrancou um empate por 1 a 1 do Palmeiras na primeira rodada, em casa.

No duelo deste domingo, a equipe do interior pode promover a estreia do atacante Lucca, velho conhecido dos corintianos, pois foi campeão brasileiro com a camisa alvinegra em 2015, inclusive com participações importantes na reta final. O jogador de 33 anos foi apresentado como reforço do Novorizontino na quinta-feira. “Estou um pouco mais rodado, é aproveitar um pouco mais dessa experiência que a gente tem para ajudar os mais jovens”, disse.

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA : 04/02 (doming)

: 04/02 (doming) HORÁRIO : 11h (horário de Brasília)

: 11h (horário de Brasília) LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

Cazé TV (YouTube)

Paulistão Play (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Maycon, Fausto Vera (Pedro Raul) e Matheus Araújo (Matías Rojas); Romero e Yuri Alberto. Técnico: mano Menezes

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO

NOVORIZONTINO: Jordi; Raul Prata, Renato, Chico e Danilo Barcelos; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Rômulo; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.