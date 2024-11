Corinthians x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O último confronto entre Palmeiras e Corinthians aconteceu no primeiro turno do Brasileirão e terminou com vitória palmeirense por 2 a 0 no Allianz Parque. Este será o dérbi de número 336 na história. São 122 vitórias do Palmeiras, contra 112 do Corinthians, além de 101 empates.

O Palmeiras está invicto há mais de mil dias, ou oito jogos contra seu maior rival: são cinco vitórias e três empates nesse período. O último triunfo corintiano no dérbi foi há mais de três anos, em setembro 2021, quando a equipe do Parque São Jorge venceu por 2 a 1, em jogo da 22ª rodada do Brasileirão daquele ano.