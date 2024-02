A derrota freia a reação do Corinthians, que tem somente mais duas rodadas para brigar pela classificação. No Grupo C do Estadual, o time do Parque São Jorge para nos 10 pontos, quatro a menos do que a Inter de Limeira, em segundo na chave, com 14, e com um jogo a menos. O Bragantino lidera, com 18. Por sua vez, a Ponte chega aos 16 pontos, ultrapassa o Água Santa no Grupo B e vai avançando às quartas de final. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Santo André, enquanto o time campineiro enfrenta o Novorizontino.

A partida marcou o retorno de Yuri Alberto após a ausência do atacante contra o Cianorte, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, após fraturar a costela diante do Palmeiras. O goleiro Carlos Miguel teve a missão de substituir Cássio, expulso no clássico, e acabou protagonizando o primeiro grande lance do jogo. O arqueiro, promissor e trabalhado para ser o sucessor do ídolo da meta corintiana, rebateu para frente chute forte de Elvis e foi encoberto no rebote, em cabeçada e Iago Dias, que abriu o placar para a Ponte, aos 5 do primeiro tempo. Precisando vencer a qualquer custo, o Corinthians se lançou ao ataque e acabou ficando a mercê de chegadas perigosas do adversário.