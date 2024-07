Cristiano Ronaldo e o problema com o excesso de fama

No que diz respeito às autoridades de Gelsenkirchen, na Alemanha, todas as precauções foram tomadas. Comissários extras patrulharam o perímetro do campo na Arena AufSchalke. Seguranças à paisana estavam nas arquibancadas. E dois guardas imponentes estavam na beira do túnel que levava aos vestiários. E mesmo isso não foi suficiente. Enquanto os jogadores de Portugal se dirigiam ao vestiário após a derrota para a Geórgia na semana passada, um torcedor contornou as camadas adicionais de segurança atirando-se por cima do túnel e saltando diretamente no caminho de Cristiano Ronaldo.

Em vez de ficar cara a cara com seu herói, o intruso estragou sua aterrissagem e caiu de uma escada. A questão, porém, estava feita. A atração de Ronaldo é tal que, independentemente do que as autoridades do estádio ou os serviços de segurança façam, em última análise, não é possível impedir as pessoas de tentarem tirar uma selfie com ele.

Cristiano Ronaldo lamenta eliminação da seleção portuguesa diante da França na Eurocopa. Foto: Martin Meissner/AP

PUBLICIDADE A fama de Ronaldo, nesta fase, não pode ser exagerada. Agora com 39 anos, ele é, há 20 anos, um dos dois melhores jogadores de futebol de sua geração: um quebrador de inúmeros recordes, um campeão em série, um vencedor múltiplo da Bola de Ouro como o melhor jogador do mundo. Esse status começou a diminuir nos últimos anos, à medida que o tempo passava em sua carreira, mas teve pouco impacto em sua presença mais ampla. Ele continua sendo um outdoor ambulante. Seu portfólio de patrocínio inclui alta moda (Louis Vuitton), indústria pesada (Egyptian Steel) e criptomoeda (Binance).

Sua imagem tem sido usada para vender produtos tão diversos como relógios de luxo, suplementos nutricionais e toners japoneses para músculos faciais. A Arábia Saudita está atualmente tentando desenvolver uma liga de futebol de alto nível à luz da sua supernova. Ele é, porém, mais do que uma marca; ele é um tipo particular de aspiração, uma mistura de riqueza, sucesso e uma ótima rotina de cuidados com a pele, um podcast de alto desempenho reproduzido em carne perfeita.

Por uma das métricas que a cultura moderna decretou ser mais significativa – o número de seguidores que você tem no Instagram – Ronaldo tem uma reivindicação razoável de ser o ser humano mais famoso que existe. Ele tem 633 milhões de seguidores, o dobro de Beyoncé. Dito de outra forma, se o Instagram de Cristiano Ronaldo fosse um país, seria o terceiro maior do mundo.

Na verdade, a sua celebridade é tal que, durante as primeiras três semanas do Euro 2024, começou a dar dor de cabeça a todos os envolvidos.

Mais imediatamente, é uma questão de segurança: todos os quatro jogos de Portugal no torneio, exceto um, foram interrompidos por um ou mais torcedores tentando entrar em campo para tirar uma selfie com Ronaldo.

Cristiano Ronaldo é consolado pelo técnico Roberto Martínez após a eliminação portuguesa para a França. Foto: Darko Vojinovic/AP

Depois de os dois primeiros invasores terem entrado em campo durante o jogo de abertura de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol escreveu à Uefa, o órgão dirigente do futebol europeu. A carta era educada e escrita de uma forma que parecia reconhecer que a combinação das redes sociais e da celebridade de Ronaldo era um território novo para o futebol, mas pedia que fossem tomadas medidas de segurança adicionais.

Depois do segundo jogo de Portugal - contra a Turquia, quando meia dúzia de torcedores entraram em campo - o técnico de Portugal, Roberto Martínez, admitiu que estava se tornando uma “preocupação” depois de uma das suas outras estrelas ter sido derrubada ao chão por um comissário que perseguia um homem indo direto para Ronaldo.

O assunto foi discutido nas reuniões operacionais diárias da Uefa, e a Alemanha, anfitriã do torneio, já foi multada em mais de 21 mil dólares por não ter conseguido manter os seus campos seguros. Porém, não está claro quanto mais pode ser feito. "É realmente difícil quando eles estão em campo", disse Tom Richmond, fundador da Security and Safety Solutions, uma empresa que fornece essas duas coisas para times e jogadores de futebol. "Os comissários ganham todos um salário mínimo; eles não são realmente uma barreira para quem quer entrar em campo." Mas há um sentimento crescente de que a fama de Ronaldo também pode ser um problema esportivo. Portugal pode ter chegado às quartas de final, mas as suas exibições foram pouco inspiradoras. Venceu a República Checa na estreia apenas graças a um gol nos acréscimos. Perdeu o último jogo do grupo para a Geórgia, o time com o ranking mais baixo do torneio. Foi necessária uma disputa de pênaltis para vencer a Eslovênia nas oitavas de final. Nesta sexta-feira, foi eliminado pela França também nos pênaltis.

Cristiano Ronaldo converteu sua cobrança de pênalti na disputa com a França, mas não foi suficiente para que Portugal saísse de campo classificado. Foto: Hassan Ammar/AP

Há um traço comum entre todos esses jogos: a superestrela perfeitamente tonificada e imaculadamente penteada afastando os fãs caçadores de selfies. Ronaldo é o único jogador de campo que foi titular em todos os jogos de Portugal. Ele não marcou nenhum gol no tempo regulamentar. A sua contribuição mais notável foi perder um pênalti na prorrogação contra a Eslovênia, uma falha que o levou a chorar.

Em muitos aspectos, porém, suas atuações não foram uma grande surpresa. Ronaldo passou grande parte das últimas duas temporadas jogando na renovada liga da Arábia Saudita. Ele não disputa a Champions League desde 2022.

Sua carreira internacional parecia ter chegado ao fim naturalmente durante a Copa do Mundo, há 18 meses, quando foi retirado do time titular para um jogo contra a Suíça. Ele havia marcado apenas uma vez no torneio até então, de pênalti. O seu substituto, o atacanta Gonçalo Ramos, marcou três gols em pouco mais de uma hora. A página, ao que parecia, havia sido virada.

Martínez, porém, evidentemente pensa de forma diferente. Contratado após a Copa do Mundo, ele tem sido resoluto na defesa de Ronaldo neste torneio. A presença do atacante, Martínez deixou claro, é inegociável e “por mérito”, como disse no mês passado. Mesmo depois do jogo contra a Eslovênia, Martínez foi rápido em proclamar o quão “orgulhoso” estava da sua estrela envelhecida.

Em alta Esportes Eurocopa: veja seis curiosidades sobre as finalistas Espanha e Inglaterra Alice Milliat, "mãe" do esporte feminino Goleiro da Inglaterra usou ‘cola’ em garrafa para defender pênaltis da Suíça na Euro Embora existam outros dispostos para colocar o outro lado do argumento – para sugerir, delicadamente, que todos aqueles fãs com celulares estão procurando uma foto com alguém que, como eles, provavelmente não deveria estar em campo – não é uma posição fácil de assumir. “Quando alguém bate à porta, não se pergunta quem era, pergunta-se quem é”, disse Sofia Oliveira, jornalista e radialista portuguesa, à CNN Portugal após o jogo contra a Eslovênia. Todos os seus colegas de estúdio sabiam disso, disse ela, mas não pareciam especialmente dispostos a dizê-lo em voz alta. A filmagem se espalhou imediatamente. A reação foi, em parte, previsivelmente mordaz. “Questionar o seu valor é sempre difícil, porque estamos falando de um dos melhores jogadores de todos os tempos”, disse Oliveira numa série de mensagens de texto ao The New York Times. Oliveira fez questão de sublinhar que “não acha que ele já não tenha qualidade para representar a seleção nacional”, apenas que deve ser tido em conta “o momento atual da sua carreira”. “Esta não é a primeira competição em que fica claro que o atual Cristiano não apresenta argumentos futebolísticos suficientes para um lugar indiscutível”, afirmou. “Portugal tem opções e, para não prejudicar o seu estatuto, estamos ignorando outros jogadores.”

A sua opinião – mais comummente expressa por observadores fora de Portugal – é que Martínez e os seus empregadores não estão preparados para omitir ou mesmo substituir Ronaldo. E que, ao fazê-lo, não são menos compelidos pela sua celebridade do que aqueles que saem das arquibancadas na esperança de tirar uma fotografia.

Cristiano Ronaldo é recordista de participações e gols em Eurocopas. Foto: Ronny Hartmann/AFP

A razão para isso está resumida no que aconteceu da última vez que Portugal tentou ultrapassá-lo. Naquele jogo contra a Suíça, na Copa do Mundo de 2022, os portugueses venceram por 5 a 0 faltando um quarto para o final. Ramos marcou três vezes. Em vez de celebrar um novo herói, porém, a multidão gritou o nome de Ronaldo. O esporte acabou, eles decidiram. Agora eles queriam o show, aquele que tinham vindo ver.

“Quase se pede que o próprio Cristiano perceba que não está mais no mesmo nível”, disse Oliveira. “Não será a federação ou Roberto Martínez quem fará isso.”

Mais do que a contagem de seguidores no Instagram, essa pode ser a melhor medida do status intocável de Ronaldo. Ele é tão famoso que um país, a Alemanha, tem cada vez mais dificuldade em receber jogos de futebol com ele. E é tão famoso que outro país, Portugal, não está preparado para jogar futebol sem ele.