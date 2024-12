Cruzeiro empata com Bragantino e deixa Corinthians no G-8 do Brasileirão

O Corinthians terminou a 36ª rodada do Brasileirão dentro do G-8, recém-estabelecido por causa do título da Libertadores conquistado pelo Botafogo sobre o Atlético-MG. Depois de vencer o Criciúma por 4 a 2, no sábado, o time corintiano viu o Cruzeiro, seu rival direto na briga pela classificação à Libertadores 2025, empatar por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino neste domingo, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Com o resultado, o Bragantino continua na zona de rebaixamento com 38 pontos e não depende mais apenas de si para se salvar, além de ter chegado aos 12 jogos sem vitória. O Cruzeiro, por sua vez, somou o quarto jogo sem triunfo e deixou a zona de classificação para a Libertadores, afinal caiu para nono lugar, com 49 pontos, e foi ultrapassado pelo Corinthians, que atingiu os 50 pontos e subiu para oitavo.

Red Bull Bragantino e Cruzeiro empataram neste domingo. Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino

A nova vaga via Brasileirão foi aberta porque o Botafogo é o atual líder nacional e se classificou para a edição 2025 do torneio continental como atual campeão. Antes, o Flamengo - terceiro colocado no Brasileiro - já havia se classificado como campeão da Copa do Brasil e inaugurado o G-7. Dessa forma, o sétimo e o oitavo colocados ficam com vaga na pré-Libertadores. Jogando em casa, o Red Bull Bragantino fez pressão desde o início e não demorou para abrir o placar. Aos cinco minutos, depois de um cruzamento na área, a bola sobrou para Eduardo Sasha bater firme. Cássio ainda resvalou na bola, mas ela acabou na rede. Depois do gol, o Cruzeiro foi para cima em busca do empate.

A melhor oportunidade veio aos 18 minutos, quando Barreal avançou na marcação e bateu de fora da área, porém a bola acabou saindo por cima do gol. Nos acréscimos, Marlon tentou de falta, mas acabou chutando na barreira. O duelo foi para o intervalo com a vitória parcial do Red Bull Bragantino por 1 a 0.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu da mesma forma, contudo com poucas oportunidades. O Cruzeiro tinha dificuldade na infiltração, enquanto o Red Bull Bragantino se defendia bem e apostava em contra-ataques, mas também não levava grande perigo. Porém, nos minutos finais, os visitantes foram para o tudo ou nada.

Aos 34, Lucas Romero arriscou de fora da área e chutou firme, tirando tinta do travessão. Depois de tanto tentar, o Cruzeiro chegou ao empate. Aos 39, Marlon recebeu pela esquerda e cruzou. O goleiro Cleiton conseguiu espalmar, nos pés de Ramiro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, definindo a igualdade.

Os times voltam a campo já neste meio de semana para a disputa da 37ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, no Mineirão, às 21h30. Já na quinta, o Red Bull Bragantino visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 20h. Na última rodada, o time paulista terá o Criciúma pela frente, enquanto os mineiros pegam o Juventude.