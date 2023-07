Cruzeiro x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Cruzeiro recebe o Goiás na Arena Independência, neste domingo, 23, às 16h, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros ocupam a 10ª posição e buscam se aproximar da parte de cima da tabela. Já os goianos estão em 17º e precisam vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.

O treinador cruzeirense, Pepa, vai ter a volta do lateral-direito William e do zagueiro Lucas Oliveira. Lucas Silva pode aparecer no meio de campo, enquanto Gilberto deve pintar no ataque. O zagueiro Neris está suspenso e desfalca o time.

Foto: Arte (Estadão)

O Goiás não vence há quatro jogos. Com apenas 12 pontos em 45 disputados, o time ainda não venceu sob o comando do técnico português Armando Evangelista. O lateral-esquerdo Bruno Melo está suspenso e deve ser substituído por Guilherme, que cumpriu suspensão na última rodada, no empate sem gols contra o América-MG.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte (MG).

ESTÁDIO: Arena Independência.

Continua após a publicidade

DATA: 23/07/2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CRUZEIRO : Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Lucas Silva), Matheus Jussa e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa .

: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Lucas Silva), Matheus Jussa e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Pepa GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Luís Oyama (Morelli) e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade