Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Apenas uma catástrofe tira o 12º título nacional do Palmeiras nesta quarta-feira, dia 6, no Mineirão. Com 69 pontos, três a mais que os concorrentes Atlético-MG e Flamengo, a equipe alviverde tem a seu favor um amplo saldo de gols e até uma derrota é admitida para ficar com a taça do Brasileirão. Diante do Cruzeiro, os palmeirenses ainda podem assistir ao último jogo sob o comando do português Abel Ferreira.

Para não depender da calculadora para ficar fazendo contas, o Palmeiras se concentra em conseguir ao menos o empate no Mineirão. Um ponto garante o título, independentemente do placar que os adversários consigam. Enquanto o time alviverde mede forças com o Cruzeiro, o Atlético-MG encara o Bahia na Fonte Nova, e o Flamengo pega o São Paulo no Morumbi. Nove jogos da rodada derradeira são disputados concomitantemente, começando às 21h30 de Brasília. A única exceção é a partida entre os rebaixados Goiás e América-MG, agendada para 19h.

O Cruzeiro não tem mais risco de rebaixamento, mas ainda precisa de um ponto para confirmar vaga na Copa Sul-Americana. O único rival do time celeste nessa disputa é o Santos. Abel ainda não tem certeza sobre a escalação do Palmeiras para o jogo decisivo. A dúvida diz respeito ao lateral-esquerdo Piquerez. O uruguaio se lesionou diante do Fluminense e pode dar lugar ao jovem Vanderlan. Na zaga, Luan deve estar apto a recuperar a titularidade, mas Marcos Rocha tem tido boas atuações e é forte concorrente por vaga no setor.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no encerramento do Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

Palmeiras pode ser campeão até com derrota

O Palmeiras carrega uma vantagem no saldo de gols para a última rodada. O time alviverde tem saldo positivo de 31 gols, enquanto o Atlético-MG tem 23 e o Flamengo, 15. Isso significa que os comandados de Abel podem perder seu confronto desde que não seja ultrapassado nesse quesito pelos adversários.

Para levar o título, o Atlético-MG precisaria de uma vitória por 8 a 0 e se beneficiar de um triunfo celeste por 1 a 0, por exemplo. No caso do Flamengo, ao contar com uma derrota mínima alviverde, teria de ganhar do São Paulo por 15 a 0.

Continua após a publicidade

CRUZEIRO x PALMEIRAS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 06/12 (quarta-feira).

: 06/12 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO x PALMEIRAS AO VIVO

Globo (para SP, RS, PR, SC, GO, MS, MT, TO, CE, MA, PI, RN, SE e PA)

SporTV

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, João Marcelo, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Paulo Autuori.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

Continua após a publicidade

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Luan), Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan); Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA CRUZEIRO x PALMEIRAS?

ÁRBITRO : Anderson Daronco (Fifa-RS).

: Anderson Daronco (Fifa-RS). ASSISTENTE 1 : Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ).

: Rodrigo Henrique Correa (Fifa-RJ). ASSISTENTE 2 : Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRUZEIRO E PALMEIRAS