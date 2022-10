David Luiz aponta falta de volume ao Flamengo e destaca méritos do Corinthians

David Luiz apontou falta de volume ao time do Flamengo no empate, sem gols, diante do Corinthians, nesta quarta-feira, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, disputado na Neo Química Arena. Ao mesmo tempo o experiente zagueiro elogiou o trabalho feito pelo adversário.

“Foi jogo típico de uma final, truncado, mas ao mesmo tempo lá e cá. Fizemos um jogo maduro, consciente do que iríamos enfrentar. Poderíamos ter tido um pouco mais de volume, mas tem que dar méritos para o Corinthians”, disse o defensor, que acredita estar aberta a disputa pelo título no confronto da próxima quarta-feira, no Maracanã.

Leia também Corinthians e Flamengo empatam em jogo com apagão e recorde de público na Neo Química Arena

“Nada acabou, mesmo que uma das equipes tivesse vencido teria acabado. Agora é se preparar bem para a semana que vem”, afirmou David Luiz, que teve duas oportunidades de fazer o gol da vitória. Ele ainda não marcou pela equipe rubro-negra.

Flamengo e Corinthians não tiraram o zero do placar na primeira partida da final da Copa do Brasil. Foto: Alex Silva/Estadão

“Está difícil, estou tentando de todo jeito (o primeiro gol). Quando eu fiz, acabou a luz, mas tá bom”, afirmou o zagueiro, que acertou a trave de Cássio em chute de longa distância e que chegou a marcar no fim da partida, após cobrança de escanteio, mas o lance estava parado por falta de energia no estádio.