Defensa y Justicia x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Defensa y Justicia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira para definir quem avança para a semifinal da Copa Sul-Americana. A partida acontece na Argentina a partir das 19h. A equipe classificada medirá forças com São Paulo ou LDU, que jogam na quinta, no Morumbi.

No jogo de ida, no Rio, Botafogo e Defensa y Justicia ficaram no empate por 1 a 1. Diante do placar, qualquer nova igualdade levará o duelo para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal garante um lugar na próxima etapa da Sul-Americana.

DEFENSA Y JUSTICIA x BOTAFOGO

DATA : 30/08 (quarta-feira).

: 30/08 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

Defensa y Justicia e Botafogo medem forças nesta quarta-feira, na Argentina. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

DEFENSA Y JUSTICIA - Bologna; Sant’Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez, Julián López e Barbona; Togni, Solari e Nicolás Fernández. Técnico : Julio Vaccari.

- Bologna; Sant’Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez, Julián López e Barbona; Togni, Solari e Nicolás Fernández. : Julio Vaccari. BOTAFOGO – Gatito Fernández; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Segovinha e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS