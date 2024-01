Deportivo Maldonado x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vencer o San Lorenzo, o Vasco segue em pré-temporada no Uruguai e agora mede forças com o Deportivo Maldonado, pelo torneio amistoso Río de la Plata. Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o time principal joga neste domingo, 21, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado.

Curiosamente, os torcedores vascaínos podem acompanhar dois jogos do clube simultaneamente. Uma hora antes, às 20h30, o Cruzmaltino também manda a campo uma equipe mesclada com reservas que ficaram no Brasil e jovens do sub-20 para encarar o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Vasco e Deportivo Maldonado jogam neste domingo, no Uruguai. Foto: Gastón Britos/EFE

DEPORTIVO MALDONADO X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO

DATA: 21/01 (domingo).

21/01 (domingo). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Domingo Burgueño, Maldonado (URU).

ONDE ASSISTIR DEPORTIVO MALDONADO X VASCO AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE DEPORTIVO MALDONADO E VASCO

DEPORTIVO MALDONADO: Reyes; Elduayen, Viana (Ferreira), Perdomo e Cayetano; Cartagena, Sassano e Lafuente; Cotugno, Reyes e Borges. Técnico: Joaquín Boghossi.

Reyes; Elduayen, Viana (Ferreira), Perdomo e Cayetano; Cartagena, Sassano e Lafuente; Cotugno, Reyes e Borges. Joaquín Boghossi. VASCO: Léo Jardim; Rojas, João Victor, Medel e Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, David (Payet), Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE DEPORTIVO MALDONADO E VASCO