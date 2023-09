Dorival é o segundo técnico a ganhar a Copa do Brasil duas vezes seguidas; confira os campeões

O empate do São Paulo com o Flamengo neste domingo, no Morumbi, reforçou o nome de Dorival Júnior em um seleto grupo de treinadores campeões da Copa do Brasil. O título de 2023 foi o terceiro do treinador e o segundo seguido, que fez o técnico são-paulino igualar Mano Menezes, que conquistou o troféu em 2017 e 2018 com o Cruzeiro.

Diferentemente do técnico da equipe mineira nas conquistas, Dorival é o primeiro da história da competição a vencer com duas equipes diferentes. O título deste domingo é o primeiro do São Paulo na competição e o terceiro de Dorival como treinador. Antes, o técnico venceu a Copa do Brasil com o Santos, de Ganso, Neymar e Robinho, em 2010, e também em 2022, com o Flamengo, antes de ser demitido.

Agora, Dorival Júnior é o segundo técnico com mais taças do torneio, ao lado de Mano Menezes, com três conquistas cada. A liderança do ranking de treinadores é de Felipão, que venceu a Copa do Brasil em quatro oportunidades, com Criciúma, Grêmio e Palmeiras em duas oportunidades.

Dorival Junior foi campeão com o Flamengo, em 2022, e pelo São Paulo, em 2023 Foto: Werther Santana / Estadão

“Eu acho que foi a campanha que fez com que tivéssemos merecimento. Fizemos um grande jogo na semana anterior. Uma decisão contra duas grandes equipes, acredito que aquela que tenha entendido os processos. O que nos preparamos para esta decisão... Sou sincero com vocês, nunca aconteceu em equipe nenhuma. Tudo que foi feito de modo geral, diretoria, torcida, atletas, comissão técnica do clube, enfim... Eu só tenho a agradecer e enaltecer”, afirmou Dorival.

“Foi um trabalho gigante para que pudéssemos estar aqui contra uma das melhores equipes sul-americanas, se não a melhor. Com jogadores que até outro dia estavam ao meu lado. Sei da capacidade deste grupo”, completou, referindo-se ao rival.

Confira todos os técnicos campeões da Copa do Brasil por ano

Continua após a publicidade