Dorival renova mais de 1/4 da seleção brasileira após fracasso na Copa América

A convocação da seleção brasileira feita pelo técnico Dorival Junior apresentou seis novos nomes para a disputa das partidas contra Equador e Paraguai, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A mudança representa uma novação de 1/4 dos atletas que foram chamados para a Copa América 2024, no último mês, já sob o comando do treinador.

A campanha do Brasil no torneio foi vista como decepcionante. A equipe caiu para o Uruguai nas quartas de final. Agora, os 23 nomes convocados por Dorival tem a missão de reestabelecer a boa fase nas Eliminatórias, já que a seleção vem de três derrotas seguidas e ocupa apenas a sexta posição na tabela.

Dorival Junior, técnico da seleção brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

PUBLICIDADE O setor que mais apresentou mudanças em relação à lista da Copa América foi o ataque. Foram três novos nomes convocados, todos eles atuando no futebol brasileiro. O atacante Pedro, do Flamengo, volta a ser convocado depois quase dois anos. A última vez que integrou o Brasil foi para a disputa da Copa do Mundo, no fim de 2022. Os outros dois nomes que estreiam no ataque da seleção são Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. Ambos foram convocados pela primeira vez na carreira. O jovem de 17 anos se recuperou de lesão recentemente e já está totalmente apto para se apresentar no dia 2 de setembro.

O jogador botafoguense sentiu dores no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores na última semana, foi substituído, mas deve estar à disposição de Dorival para os jogos das Eliminatórias.

O meio-campo também apresentou novidades. Gérson e André, da dupla Fla-Flu, voltam a ser convocados para a seleção. No gol, Éderson, do Manchester City, seria um nome presente na lista de convocados de Dorival para a Copa América, mas estava machucado e ficou de fora. Agora, volta e briga pela vaga de titular com Alisson, do Liverpool.

Os únicos setores que não apresentaram alterações entre a última lista e a atual convocação foram as laterais e os quatro nomes da zaga.

Publicidade

As partidas contra Equador e Paraguai acontecem nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o grupo vai se concentrar em Curitiba, no CT do Athletico-PR, para enfrentar o Equador no Couto Pereira, antes de seguir para Assunção, onde encara o Paraguai.