Escócia x Croácia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Croácia, por sua vez, vai atrás dos três pontos para tentar se aproximar de Portugal, que lidera o grupo. Para sair do jogo com a vitória os croatas apostam no talento de Modric, do Real Madrid. Em contrapartida, a equipe não vai contar com Lovro Majer, Angus Gunn e Bruno Petkovic, lesionados, e Dominik Livakovic e Ante Budimir, suspensos.

Portugal é o líder do Grupo 1 da Liga A da Ligas das Nações com 10 pontos. A Croácia está em segundo lugar, com sete pontos. Em terceiro vem a Polônia com quatro pontos. A Escócia é a lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado.