Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalação das equipes

Everton e Chelsea duelam neste domingo, dia 10, às 11h (horário de Brasília), no estádio Goodison Park, em Liverpool na Inglaterra. A partida é válida pela 16ª rodada da Premier League. O time da casa joga para escapar da zona do rebaixamento, enquanto o Chelsea vive temporada abaixo do que fez nos últimos anos.

A equipe do técnico Eddie Howe tem dez pontos, com seis vitórias, dois empates e sete derrotas. O Everton busca a terceira vitória consecutiva no campeonato para tentar afastar-se da zona do perigo. O Luton Town é o primeiro entre os três últimos, com nove pontos.

Do outro lado, o Chelsea é décimo, com 19 pontos. A temporada do time londrino é irregular e dificilmente a equipe vai brigar por uma vaga na Champions League. Em 15 jogos, são cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Na partida deste domingo, é a chance de o time se recuperar depois de perder para o Manchester United por 1 a 0 na última rodada.

Foto: Arte/Estadão

EVERTON X CHELSEA: TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO INGLÊS

DATA : 10/12 (domingo).

: 10/12 (domingo). HORÁRIO : 11h (horário de Brasília).

: 11h (horário de Brasília). LOCAL: Goodison Park, em Liverpool na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR EVERTON X CHELSEA AO VIVO

Star+ (Streaming)

ESPN (TV fechada)

ESCALAÇÕES DE EVERTON E CHELSEA

EVERTON : Pickford; Patterson, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Young, Gueye, Doucoure, McNeil; Harrison; Calvert-Lewin. Técnico : Eddie Howe.

: Pickford; Patterson, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Young, Gueye, Doucoure, McNeil; Harrison; Calvert-Lewin. : Eddie Howe. CHELSEA: Romeo Lavia, Nkunku, Fofana, Chalobah, Chukwuemeka, Chilwell, Malo Gusto e Ugochukwu. Técnico: Mauricio Pochettino.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EVERTON E CHELSEA