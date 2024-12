Everton e Liverpool se enfrentam na manhã deste sábado, 9, às 9h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. As equipes estão em lados distintos na tabela. O Everton está na 15ª posição com 14 pontos, enquanto o Liverpool lidera o campeonato de forma isolada com 35 pontos, sete a mais do que o Chelsea, que está na segunda colocação.

O Everton venceu apenas um dos últimos cinco jogos e, jogando em casa, quer melhorar o desempenho para tentar subir na tabela. Até o momento são três vitórias, cinco empates e seis derrotas em 14 jogos na competição. O time vem embalado por uma goleada sobre o Wolverhampton, também em casa, e vai tentar afirmar a boa fase diante do líder do campeonato.

Everton x Liverpool na Premier League: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Liverpool, por sua vez, perdeu apenas uma partida na competição. São 11 vitórias, dois empates e uma derrota em 14 jogos. O time está invicto há 10 partidas na Premier League e tem uma boa vantagem sobre o Chelsea que está na segunda posição. Jogando fora de casa o Liverpool vai atrás dos três pontos para tentar ampliar ainda mais o número de pontos em relação ao vice-líder.

EVERTON X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 07/12/2024 (sábado)

Horário: 09h30 (de Brasília)

Local: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Publicidade

ONDE ASSISTIR A EVERTON X LIVERPOOL AO VIVO PELA PREMIER LEAGUE

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EVERTON

EVERTON: Pickford; Ashley Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Ndiaye, Gueye, Mangala, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Curtis Jones, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz. Técnico: Arne Slot

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EVERTON E LIVERPOOL

04/12 - Everton 4 x 0 Wolverhampton - Premier League

4 x 0 Wolverhampton - Premier League 04/12 - Newcastle 3 x 3 Liverpool - Premier League