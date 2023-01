Figueirense demite Guto Ferreira e contrata Argel Fucks

Eliminado pelo Bragantino na última terça-feira após cair nos pênaltis diante do rival paulista no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela Copa do Brasil, o Figueirense promoveu uma rápida troca de comando. Em reunião na noite da última quarta-feira, o clube demitiu o técnico Guto Ferreira e, já na manhã desta quinta, oficializou Argel Fucks como novo treinador do time. Por meio de uma curta nota oficial, o clube agradeceu o trabalho realizado por Guto Ferreira, antes de publicar em seguida um novo comunicado em seu site para dizer que Argel assinou contrato para dirigir a equipe catarinense até o final do ano. O novo comandante será apresentado oficialmente nesta quinta-feira à tarde, no Orlando Scarpelli. Essa será a sua segunda passagem pelo time, no qual ele trabalhou anteriormente em 2012, mesmo ano em que também dirigiu o Avaí. Argel volta a trabalhar em um clube de Santa Catarina depois de ter comandado também o Criciúma no ano passado, quando ajudou a equipe a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele assumiu a Portuguesa no Campeonato Paulista.

Neste ano, Argel já havia substituído Guto Ferreira na Portuguesa Foto: José Patricio/Estadão

A reestreia de Argel como técnico do Figueirense será neste sábado, quando o time enfrentará o líder Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão, no qual a equipe catarinense ocupa a 18ª colocação, com apenas sete pontos.