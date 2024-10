Finlândia x Inglaterra na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalação

Finlândia e Inglaterra se enfrentam neste domingo, 13, a partir das 13h (de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa. Pelo Grupo B, da segunda divisão do torneio – os ingleses, então sob o comando de Gareth Southgate, foram rebaixados no último ano –, lutam por uma das vagas à próxima fase. A partida acontece no estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia, e tem transmissão do SporTV.

PUBLICIDADE A Inglaterra chega com seis pontos somados, após perder para a Grécia, no estádio de Wembley, na última semana, e na vice-liderança da chave. Sob o comando do interino Lee Carsley, a equipe tenta se recuperar e tenta começar vencendo a lanterna do Grupo B. Já a Finlândia, que ainda não somou pontos nesta edição, também precisa de uma mudança. Com apenas um gol marcado em três partidas, a seleção é uma das candidatas ao rebaixamento neste ano, mas tenta evitar o descenso. Uma vitória em casa contra a Inglaterra pode impulsionar a equipe na Liga das Nações, colocando-a com o mesmo número de pontos da Irlanda, na terceira posição.

Finlândia e Inglaterra se enfrentam pela Liga das Nações. Foto: Arte/ Estadão

FINLÂNDIA X INGLATERRA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 13/10/2024.

13/10/2024. Horário: 13h (horário de Brasília).

13h (horário de Brasília). Local: Estádio Olímpico de Helsinque, Finlândia.

ONDE ASSISTIR FINLÂNDIA X INGLATERRA AO VIVO

SporTV (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FINLÂNDIA

FINLÂNDIA: Lukás Hradecky; Adam Stahl, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov e Jere Uronen; Rasmus Schuller, Matti Peltola, Robin Lod e Glen Kamara; Oliver Antman e Teemu Pukki. Técnico: Markku Kanerva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

INGLATERRA: Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guehi, Levi Colwill e Rico Lewis; Declan Rice, Jack Grealish, Cole Palmer e Jude Bellingham; Anthony Gordon e Ollie Watkins. Técnico: Lee Carsley.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FINLÂNDIA E INGLATERRA