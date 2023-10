Flamengo 1 x 0 Vasco: assista ao gol e melhores momentos do clássico pelo Brasileirão

Em mais um clássico muito equilibrado, o Flamengo conquistou uma vitória importante, por 1 a 0, na tarde deste domingo contra o Vasco. Jogando no Maracanã, no Rio, o time rubro-negro ganhou com gol de Gerson, no segundo tempo, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida dos técnicos Tite e Ramón Díaz por seus times no Maracanã, que contou com 69.473 torcedores, maior público da competição.

Com a vitória, o Flamengo se mantém com 100% na “era Tite”, chegando a 50 pontos, garantindo mais uma rodada no G-4. O Vasco continua com 30 pontos e entrou novamente na zona de rebaixamento, embora a torcida possa ter esperança para a reta final da competição.