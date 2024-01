Flamengo x Audax Rio: onde assistir, horário e escalações das equipes

Depois de iniciar 2023 cheio de expectativas e encerrar o ano enterrado em frustrações, o Flamengo começa 2024 de forma mais esperançosa. Com o técnico Tite já adaptado ao clube e muita animação graças a chegada do meio-campista De La Cruz, o time rubro–negro faz seu primeiro jogo da temporada nesta quarta-feira, às 21h30, em duelo com o Audax Rio, pela rodada de estreia do Campeonato Carioca.

A partida será disputada em Manaus, na Arena da Amazônia, consequência de um movimento da diretoria flamenguista para contemplar torcedores de outros Estados. Ainda nas primeiras rodadas da competição estadual, o clube vai mandar partidas em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Os rubro-negros amazonenses não terão a oportunidade de ver o aguardado primeiro jogo oficial do reforço De la Cruz com a camisa do Flamengo, já que o uruguaio não está regularizado. Sem ele, o meio de campo montado por Tite deve ser formado por Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta.

Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para iniciar a temporada, em duelo com o Audax Rio. Foto: Arte/Estadão

FLAMENGO X AUDAX RIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 17/01

17/01 HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

21h30 (de Brasília). LOCAL: Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

ONDE ASSISTIR FLAMENGOX AUDAX RIO AO VIVO

Band (TV aberta)

BandSports (TV fechada)

Canal GOAT (YouTube)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLAMENGO X AUDAX RIO

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite. AUDAX RIO: Anderson Max; Igor Silva, João Victor, Matheus Carioca e Paulo Victor; Miticov, Romarinho, Jackson Caucaia e Tavinho; Ítalo e Clisman. Técnico: Tuca Guimarães.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL FLAMENGO E AUDAX RIO

06/12/2023 - São Paulo 1 x 0 Flamengo - Brasileirão.

- Brasileirão. 06/09/2023 - Audax Rio 0 x 1 Olaria - Copa Rio