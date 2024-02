Flamengo e Botafogo fazem clássico nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro está na sexta colocação, com nove pontos, momentaneamente fora da zona de classificação para as semifinais, mas com um jogo a menos. A equipe alvinegra é a vice-líder, com 11, atrás somente do Fluminense, com 14.

Este será o primeiro confronto entre os rivais na temporada. O Flamengo, que jogou boa parte da competição com um time alternativo enquanto a equipe principal estava em excursão nos EUA, está invicto e vem de empate sem gols no clássico com o Vasco. Se preparando para a Pré-Libertadores, o Botafogo roda o elenco, alternando entre reservas e titulares, e empatou por 2 a 2 com o Nova Iguaçu na última rodada. Luiz Henrique, contratado por R$ 107 milhões junto ao Betis, a mais cara do futebol brasileiro, deve estrear pelo lado alvinegro nesta noite.

Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Foto: Arte/Estadão

FLAMENGO X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 07/02 (quarta-feira).

07/02 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X BOTAFOGO AO VIVO

Band (canal aberto)

Bandsports (TV fechada)

Goat (YouTube)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLAMENGO E BOTAFOGO

FLAMENGO : Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Tite. BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Eduardo) e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E BOTAFOGO