Flamengo x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda sonhando com o título do Brasileirão e querendo levar a decisão para a última rodada, o Flamengo tenta confirmar o seu favoritismo diante do Cuiabá, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 37ª rodada. Com a permanência garantida na Série A, o time do Mato Grosso só cumpre tabela. O jogo vai marcar a aposentadoria do lateral Filipe Luís e da saída do zagueiro Rodrigo Caio.

Com a derrota para o Atlético-MG por 3 a 0, o Flamengo tenta dar a volta por cima para levar a disputa pelo título até o fim. O rubro-negro é o quarto colocado, com 63 pontos, mas agora não depende apenas de suas forças. Tem que vencer e torcer contra os concorrentes. O Palmeiras lidera com 66.

Sem jogadores suspensos, o Flamengo deve usar força máxima. Há possibilidade de o técnico Tite usar o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral Filipe Luís por causa da despedida da dupla do clube. O primeiro, com 30 anos, espera esquecer a sequência de lesões e arrumar um novo clube, enquanto o segundo anunciou a aposentadoria aos 38 anos. O clube homenageou os dois jogadores, colocando seus perfis nos ingressos.

Flamengo e Cuiabá medem forças no Maracanã. Foto: Arte/Estadão

Desde 2019 no clube, Filipe Luís conquistou 10 títulos pelo clube. Foram dois Cariocas (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), duas Copas Libertadores (2019 e 2022) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

“Gostaria de contar com a presença de todos vocês para essa linda festa, que a gente possa conquistar essa vitória, que eu possa me despedir e retribuir um pouco do carinho que vocês tiveram por mim. Quem me conhece sabe, eu não gosto de viver do passado, gosto de pensar para frente. Portanto, eu quero fechar esse capítulo, começar uma nova história no futebol, onde eu vivi toda a minha vida”, disse Filipe Luís, que voltou ao Brasil para realizar o sonho de atuar no Flamengo e atuar no Maracanã.

A principal dúvida era em cima de Éverton Cebolinha, que sofreu uma lesão no ombro na derrota para o Atlético-MG. Mas ele treinou normalmente sexta-feira e não preocupa. A baixa deve ser Everton Ribeiro, que deixou o campo machucado na rodada passada.

O Cuiabá vem de derrota em casa para o Internacional por 2 a 0, e começou a rodada no 12.º lugar, com 48 pontos. O time do Mato Grosso já conquistou o seu principal objetivo e quer cravar a vaga na Copa Sul-Americana, o que deve acontecer sem maiores problemas.

O técnico António Oliveira deve repetir a escalação das últimas rodadas. Ele ainda indicou que continuará com o esquema de três defensores, formado por Marllon, Allyson e Alan Empereur. O português parece já de olho no próximo ano.

“Podemos dizer que cumprimos o primeiro objetivo. Aliás, o único objetivo, se a Sul-Americana vier, eu já disse isso mais de uma vez, pra mim é o campeonato que menos importa. E vou dizer mais, o Mato-grossense é mais importante que a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro será para nós a primeira prioridade. E ninguém vai nos desviar do que é o nosso caminho, porque o Cuiabá tem um projeto a médio e longo prazo, quer se estabilizar cada vez mais”, disse o treinador.

FLAMENGO x CUIABÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 03/12/2023.

: 03/12/2023. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FLAMENGO x CUIABÁ AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE FLAMENGO E CUIABÁ:

FLAMENGO - Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Pedro e Éverton Cebolinha. Técnico : Tite.

- Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Pedro e Éverton Cebolinha. : Tite. CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E CUIABÁ: