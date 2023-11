Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sonhando com o título, as equipes fazem confronto direto por uma vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores. O rubro-negro carioca está em sexto, com 57 pontos, e pode subir para a terceira posição em caso de vitória. A equipe do interior paulista está em quarto, com 59, e tem chances de assumir a liderança se levar os três pontos no Rio e o Botafogo não vencer o duelo com o Fortaleza, também na quinta-feira, em partida atrasada da 29ª rodada.

A pausa para a Data Fifa foi a primeira vez em que Tite, contratado pelo Flamengo em outubro para substituir Jorge Sampaoli, teve um período maior sem jogos para treinar a equipe carioca. Sob o comando do ex-técnico da seleção brasileira, o time rubro-negro venceu quatro partidas, perdeu duas e empatou uma. Já o Bragantino vem de apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas e perdeu oportunidades de alcançar o topo da tabela. Na última partida, empatou por 2 a 2 com o Botafogo no último minuto e impediu o rival carioca de se manter em primeiro. O Palmeiras lidera a competição, com 62 pontos.

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

FLAMENGO X RED BULL BRAGANTINO: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 23/11 (quinta-feira).

: 23/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES DE FLAMENGO E RED BULL BRAGANTINO

FLAMENGO : Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico : Tite.

: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. : Tite. RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosquera; Eduardo Sasha e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E BRAGANTINO