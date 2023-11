Flamengo x Santos: onde assistir, horário e escalações das equipes

Flamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca busca retomar o caminho da vitória após conhecer a primeira derrota sob o comando de Tite e tenta se manter firme na caça ao líder Botafogo. A equipe santista, por sua vez, não perde há duas partidas e busca manter a invencibilidade para se afastar da zona de rebaixamento.

O Flamengo está na quinta posição, com 50 pontos, nove atrás do Botafogo. O time carioca tem um jogo a menos, contra o Bragantino, adiado por causa da final da Libertadores, assim com o rival alvinegro, que teve o confronto com o Fortaleza remarcado por causa da decisão da Sul-Americana. Já o Santos ocupa a 16ª colocação, com 34, dois acima do Goiás, equipe que abre o Z-4.

Flamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

FLAMENGO E SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Brasília (DF)

: Brasília (DF) ESTÁDIO : Mané Garrincha.

: Mané Garrincha. DATA : 01/11/2023.

: 01/11/2023. HORÁRIO : 20 horas (horário de Brasília).

: 20 horas (horário de Brasília). Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

ONDE ASSISTIR FLAMENGO E SANTOS AO VIVO:

Premiere (pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE FLAMENGO E SANTOS:

FLAMENGO - Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira , Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico : Tite.

- Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira , Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. : Tite. SANTOS - João Paulo; Lucas Braga (João Lucas), Messias, Joaquim e Dodô; Tomás Rincon, Jean Lucas (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima (Nonato); Maxi Silvera, Julio Furch e Soteldo. Técnico: Marcelo Fernandes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E SANTOS: