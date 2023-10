Fluminense 0 x 2 Botafogo: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Brasil bate Itália por 3 a 2 e está na Olimpíada de Paris; técnico Renan Dal Zotto pede demissão

Time tem jogo duro diante do rival no Pré-Olímpico do Rio, responde no quinto set à altura de sua tradição no vôlei e vence duelo com muito suor e drama; treinador não resiste à pressão, entrega a vaga e pede para sair