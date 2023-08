Fluminense x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense recebe neste sábado, às 18h30, o América Mineiro no Maracanã. Os times abrem o returno do Brasileirão em situações distintas. O time carioca, comandado por Fernando Diniz, técnico também da seleção brasileira, briga entre os líderes. Já a equipe mineira é incapaz de deixar a última colocação da tabela de classificação. O jogo terá transmissão apenas do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para o Grêmio, por 2 a 1, o Fluminense aparece na sétima colocação com 31 pontos e fica de fora do G-6 por conta dos critérios de desempate. Já o América-MG vive um momento completamente diferente. Vindo de três derrotas seguidas, é o lanterna com apenas 10 pontos.

Um dia depois de fazer a sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz não deve poupar jogadores visando o duelo da próxima quinta-feira (24), no Rio de Janeiro, diante do Olímpia. Pelo contrário. Além de escalar os seus dois convocados – o zagueiro Nino e o volante André – o técnico vai ter as voltas do zagueiro Felipe Melo e do volante Lima, que cumpriram suspensão automática.

Fluminense encara América Mineiro no Maracanã Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 19/08/2023.

: 19/08/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Arias, Cano e John Kennedy. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Arias, Cano e John Kennedy. : Fernando Diniz. AMÉRICA-MG - Matheus Pasinato; Rodriguinho, Eder, Julio Cesar e Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho, Martínez e Méndez; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS