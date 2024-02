Fluminense x Bangu: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense deve ter seus titulares em campo pela primeira vez na temporada. Com Fernando Diniz no lugar do auxiliar Marcão no banco de reservas, a equipe tricolor enfrenta o Bangu nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Nos treinos, o técnico Fernando Diniz ensaiou a equipe sem nenhum zagueiro de ofício. A dupla defensiva foi montada nos treinamentos com Thiago Santos e Felipe Melo. Jogadores destaques do título da Copa Libertadores como John Arias, Marcelo, Germán Cano e outros também estarão presentes no duelo.

Fluminense e Bangu medem forças nesta quinta-feira pelo Campeonato Carioca. Foto: Arte/ Estadão

FLUMINENSE x BANGU: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA TAÇA GUANABARA

DATA : 01/02 (quinta-feira).

: 01/02 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Luso-Brasileiro.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE x BANGU AO VIVO

Band

BandSports

Goat

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno (Renato Augusto); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BANGU

BANGU - Gabriel Leite; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Adsson, Bruno Tatavitto e Cleyton; Canela e Anderson Lessa. Técnico: França Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E BANGU

28/01 - Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu - Carioca

3 x 0 Nova Iguaçu - Carioca 28/01 - Bangu 2 x 2 Vasco - Carioca