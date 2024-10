Fluminense x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Esta edição do Campeonato Brasileiro está cada vez mais próxima do fim. A cerca de dez rodadas do encerramento do torneio, alguns clubes ainda tentam se salvar do rebaixamento que parece cada vez mais próximo. É o caso do Fluminense que, com 27 pontos, está na décima sétima colocação. Na tentativa de se recuperar e conquistar três pontos essenciais, o time carioca recebe no Maracanã o Cruzeiro. A partida acontece nesta quinta-feira, Às 21h30 (horário de Brasília).

Vencido na última rodada pelo lanterna do campeonato, o Atlético Goianiense, o Fluminense chegou a 14 derrotas em 27 jogos. Por conta disso, não conseguiu sair dos 27 pontos e, enfim, se alçar para fora da zona de rebaixamento. O clube continua atrás do Corinthians que, também derrotado na última partida, tem apenas um ponto a mais — e um jogo a mais disputado. Apenas Cuiabá e o Atlético Goianiense ficam embaixo do clube carioca na tabela.

Já o Cruzeiro está em posição bem melhor. O clube mineiro está prestes a alcançar 45 pontos — tem 43 — e, por enquanto, está classificado para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, figurando na oitava colocação da tabela. Nos últimos cinco jogos, Cruzeiro conseguiu três empates (um deles contra o Vasco, nono lugar), uma derrota e apenas uma vitória.

FLUMINENSE X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 03/10/2024 (quinta-feira)

03/10/2024 (quinta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

ONDE ASSISTIR A FLUMINENSE X CRUZEIRO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Lima), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Gabriel Veron (Álvaro Barreal), Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

