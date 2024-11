Fluminense x Fortaleza no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo que encerra a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão em lados opostos da tabela. O Fluminense é o primeiro time fora da Z-4, e precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza é o terceiro colocado, a seis pontos do líder Botafogo.

O Fluminense quer aproveitar o bom retrospecto no Maracanã para vencer o duelo desta sexta-feira. Dos 37 pontos da equipe, 24 foram conquistados ao lado da torcida tricolor. Em 16 partidas são seis vitórias, seis empates e quatro derrotas. Para o jogo o técnico Mano Menezes tem retornos importantes, Fábio, Thiago Santos, Kauã Elias, John Arias e Ganso estão de volta após cumprirem suspensão na última rodada.

PUBLICIDADE O Fortaleza, por sua vez, precisa dos três pontos para seguir na briga pela primeira posição. Jogando fora de casa a equipe de Vojvoda tem cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Além disso, para buscar a vitória no Rio de Janeiro, o time vem embalado por dois triunfos seguidos, contra Vasco e Juventude. O Fluminense é o 16º colocado com 37 pontos, mesma pontuação de Criciúma e Bragantino, que estão na zona do rebaixamento, na 17ª e 18ª posição, respectivamente. O Fortaleza está em terceiro lugar com 63 pontos, quatro a menos do que o Palmeiras, que ocupa a segunda posição.

FLUMINENSE X FORTALEZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 22/11/2024

: 22/11/2024 Horário : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). Local: Maracanã, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR A FLUMINENSE X FORTALEZA AO VIVO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo; Britez, Kuscevic e Titi; Rossetto, Hércules, Zé Welison e Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Juan Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

