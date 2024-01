Ainda com a apresentação de boa parte do grupo principal marcada para o próximo dia 25 (quinta-feira), o Fluminense vai continuar apostando nos jovens de Xerém para buscar a primeira vitória do Campeonato Carioca. O duelo com a Portuguesa-RJ está marcado para este domingo, às 16 horas (horário de Brasília), em Moça Bonita.

PUBLICIDADE O atual campeão, por desatenção, sofreu o gol de empate do Volta Redonda no fim, marcado por MV. A igualdade, ainda assim, diante do cenário, onde atuou mesclado com reservas e jovens promessas, não foi um total desastre, já que esses jogadores vêm treinando junto há menos de um mês. Pelo lado da Portuguesa, festa na estreia, na qual superou o Bangu pelo placar mínimo: 1 a 0, atuando dentro de casa. Com bom poder ofensivo, os mandantes, na ocasião, se mostraram superiores e, por este motivo, começaram o Estadual vencendo.

Fluminense x Portuguesa-RJ: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

Fluminense e Portuguesa-RJ tiveram 74 confrontos. O time tricolor possui larga vantagem: 61 vitórias contra seis do oponente. Um total de sete partidas terminaram igualadas.

O Fluminense comandado pelo ex-jogador Marcão, deve conservar a espinha dorsal que entrou em campo contra o Volta Redonda. Há a remota chance de, desta vez, Renato Augusto, um dos principais reforços para a temporada, ganhar alguns minutos durante o andamento do embate, até para pegar condicionamento físico.

“Quanto ao Renato (Augusto), vamos respeitar o que ele pediu com relação às questões físicas e fisiológicas. Quando ele se sentir bem, adaptado, vai poder contribuir com essa meninada. Ele tem feito tudo o que os meninos estão fazendo durante a semana. Mas é um jogador que a gente precisa respeitar o tempo dele”, disse Marcão, despistando sobre a possibilidade de utilizar o atleta no domingo.

“Temos um time muito novo, muito forte, muito rápido. Queremos adaptar o mais rápido possível o que o Fernando Diniz faz para não fugir do que eles já viram. Quando ele voltar, já estarão adaptados”, completou.

Time que se ganha não deve ser mexido, já diz o famoso ditado. Vencedor na estreia e sem suspensões ou machucados, o clube da Ilha do Governador não tem motivos para mudar seus titulares, elogiados pelo técnico João Carlos Ângelo. Romarinho, novamente, é a esperança de gols dos lusitanos.

No entanto, a expectativa continua sobre o atacante Hernane Brocador, ex-Flamengo e principal reforço da Portuguesa na temporada. Ele chegou a entrar em campo por alguns minutos frente ao Bangu e deve receber nova chance frente ao Fluminense.

FLUMINENSE x PORTUGUESA-RJ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CARIOCA:

LOCAL : Bangu, Rio de Janeiro.

: Bangu, Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Estádio Moça Bonita.

: Estádio Moça Bonita. DATA : 21/01/2024.

: 21/01/2024. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE x PORTUGUESA-RJ AO VIVO:

Bandsports (TV fechada).

(TV fechada). Canal GOAT (internet).

ESCALAÇÕES DE FLUMINENSE E PORTUGUESA-RJ: