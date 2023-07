Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Fluminense se enfrentam neste sábado, no Maracanã, a partir das 16h (horário de Brasília), com a mesma missão: se recuperar na temporada. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão e tem transmissão do Premiere.

O Santos tem a missão de corrigir frequentes falhas defensivas que têm custado caro. Sob o comando de Paulo Turra, contratado no final de junho para substituir Odair Hellmann, os santistas sofreram 12 gols em cinco partidas. A única ocasião em que não teve a rede balançada foi no empate sem gols com o Blooming, na despedida da Sul-Americana.

Já o Fluminense tenta se recuperar após uma série de tropeços na temporada. O mais recente, diante do Coritiba por 2 a 0, mostrou que o clube sofre com a falta de peças de reposição em seu elenco.

Fluminense e Santos medem forças pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio.

: Rio. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 29/07/2023 (sábado).

: 29/07/2023 (sábado). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. : Fernando Diniz. SANTOS: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

