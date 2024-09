Fluminense x São Paulo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Esse foi um dos pontos falados após a derrota no meio da semana, em casa, contra o Atlético-MG. Um dos líderes do time, o lateral Rafinha, disse que não tinha como esquecer a situação. “Difícil você ir para um jogo como o de hoje com a cabeça boa. Você está jogando num estádio onde um companheiro de profissão acabou perdendo a vida, ”, comentou. Ele e mais quatro atletas do São Paulo estiveram no velório do uruguaio, na quinta-feira.

Em campo, o duelo não é a prioridade do São Paulo. Em 12 de setembro, o São Paulo vai a Belo Horizonte precisando de uma virada para classificar-se à semifinal da Copa do Brasil. O intervalo maior entre os jogos acontece por causa da Data Fifa no próximo fim de semana. No Brasileirão, a equipe chega como quinto colocado, com 41 pontos.