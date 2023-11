Fluminense x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Desfalcado em todos os setores do campo, o São Paulo volta a jogar nesta quarta-feira, às 21h30. O adversário é o Fluminense, no Maracanã, e o jogo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Trata-se de uma partida remarcada em razão da final da Libertadores, vencida pelo time carioca.

Haverá troca de faixas entre os jogadores e presidentes dos dois clubes e a exibição da taça da Libertadores. Além disso, o Fluminense usará pela primeira vez o patch de campeão continental. O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil.

Com 12 baixas, a maioria por lesão, o São Paulo deve ser escalado por Dorival Júnior com atletas que pouco têm jogado. Décimo colocado, o time tem 46 pontos e não briga por mais nada no campeonato. É a mesma situação do Fluminense, que soma um ponto a mais e, como o rival paulista, já tem sua vaga garantida na Libertadores de 2024 por ter vencido a Libertadores.

Fluminense e São Paulo se enfrentam no Maracanã Foto: Arte/Estadão

Ao atual campeão da Copa do Brasil, as últimas partidas servem para dar espaço a jovens jogadores e terminar o torneio com dignidade. Talles Costa e Pedro Vilhena são dois dos garotos que podem ganhar uma oportunidade.

Os novos desfalques são-paulinos são por causa da logística da Data Fifa e de questões contratuais. James Rodríguez, Arboleda e Ferraresi tiveram compromisso na terça-feira por Colômbia, Equador e Venezuela, respectivamente, em duelos das Eliminatórias Sul-Americanas, e não voltam a tempo para jogar no Rio. Já Caio Paulista e Michel Araújo pertencem ao Fluminense e estão impedidos de entrar em campo. Wellington Rato está suspenso.

Beraldo, Patryck e Pablo Maia, convocados recentemente para período de treinos com a seleção pré-olímpica, estão à disposição. Lucas Moura está fora também. O atacante tem treinado normalmente no CT depois de se livrar de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda sofrido no clássico contra o Palmeiras, há um mês.

Continua após a publicidade

O Fluminense também teve atletas convocados e que se tornaram baixas, casos de Jhon Arias e André. Seu técnico, Fernando Diniz, treina também a seleção brasileira, mas não será desfalque. Ele esteve à beira do gramado no duelo com a Argentina e estará mais uma vez no Maracanã.

FLUMINENSE X SÃO PAULO: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 22/11 (quarta-feira).

: 22/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X SÃO PAULO AO VIVO

TV Globo.

Premiere.

ESCALAÇÕES DE FLUMINENSE E SÃO PAULO

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano. : Fernando Diniz. SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas; David e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Continua após a publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E SÃO PAULO