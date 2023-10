Fortaleza x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fortaleza e América-MG jogam neste domingo, dia 8, às 18h30, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Com momentos e focos opostos, rivais chegam para o quarto jogo entre eles na temporada precisando de pontos para não se descolar de seus objetivos na competição nacional.

Classificado para a primeira final continental de um time nordestino na história, o Fortaleza precisa aguardar cerca de um mês até a decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU. Antes disso, Vojvoda e seus comandados precisam somar pontos para manter viva a chance de classificação para a Libertadores através do Brasileirão. Com 39 pontos, o time do Ceará é o nono colocado e vai para a partida com o que tem de melhor à disposição.

Com 18 pontos, o América-MG ainda tenta engatar uma série de vitórias para se recuperar e subir na classificação. Depois de terminar com o pior primeiro turno de sua história, o time mineiro não venceu nas últimas quatro rodadas e precisa de pontos para subir na classificação e deixar a zona de rebaixamento.

Fortaleza x América-MG - Campeonato Brasileiro Foto: Arte Estadão

FORTALEZA X AMÉRICA-MG: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 08/10 (domingo).

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X AMÉRICA-MG AO VIVO

Continua após a publicidade

Premiere

ESCALAÇÕES DE FORTALEZA E AMÉRICA-MG

FORTALEZA : João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Guiherme. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Guiherme. : Juan Pablo Vojvoda. AMÉRICA-MG: Aguerre; Ricardo Silva, Iago Maidana (Burgos) e Danilo Avelar; Rodriguinho, Juninho, Breno, Martínez e Nicolas (Marlon); Pedrinho e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E AMÉRICA-MG