A partida entre o vice-líder Frankfurt e o líder Bayern de Munique que acontece neste domingo, às 12h30, pela 6ª rodada do Campeonato Alemão, pode trazer mudanças para a tabela da competição. As equipes estão separadas apenas por um ponto, e jogando ao lado da torcida, caso o Frankfurt vença, assume a primeira colocação.

Com 12 pontos, o Frankfurt ainda não perdeu em casa, são dois jogos e duas vitórias. Além disso, a equipe venceu as quatro últimas partidas da competição e vem embalada também pelo triunfo mais recente, na Liga Europa, ao ganhar do Hoffenheim, em casa, por 3 a 1.

Frankfurt x Bayern de Munique no Campeonato Alemão: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

Já o Bayern de Munique, que vem de derrota por 1 a 0 para o Aston Villa, fora de casa, na Champions League, ainda não perdeu no Campeonato Alemão. São cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Dos quatro jogos que venceu, três deles foram fora de casa.

FRANKFURT X BAYERN DE MUNIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 06/10/2024.

: 06/10/2024. Horário : 12h30 (horário de Brasília).

: 12h30 (horário de Brasília). Local: Frankfurt Arena, Frankfurt, Alemanha

ONDE ASSISTIR FRANKFURT X BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

TV Cultura (TV aberta)

(TV aberta) CazéTV (streaming)

(streaming) OneFootball (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FRANKFURT

FRANKFURT: Kauã Santos; Kristensen, Aurèle Amenda e Arthur Theate; Tuta, Hugo Larsson e Omar Marmoush; Chaibi, Ebimbe e Matanovic. Técnico: Dino Toppmoller.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kin Min-Jae e Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic (Goretzka) e Michael Olise; Gnabry (Sané), Musiala e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANKFURT E BAYERN DE MUNIQUE