Girona x Barcelona na La Liga: onde assistir, horário e escalação

Girona e Barcelona se enfrentam neste domingo, 15, no estádio Montilivi, em duelo válido pela quinta rodada da La Liga – o Campeonato Espanhol – a partir das 11h15 (de Brasília). Líder invicto na competição, os comandados do Hansi Flick tentam ampliar a vantagem no topo da tabela, enquanto os mandantes, atualmente na quinta colocação, querem repetir o bom desempenho da última temporada. O jogo tem transmissão do Disney+.

Classificado para a Champions League depois de surpreender no Campeonato Espanhol na última temporada, o Girona ocupa a quinta colocação na tabela da La Liga em 2024/2025. A terceira colocação no último ano fez com que o clube – que recebe investimentos do Grupo City – perdesse alguma de suas peças, como o brasileiro Savinho, vendido para o próprio Manchester City. Já o Barcelona, vice-campeão na última temporada, tenta voltar a conquistar o título nacional e mantém o 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol até aqui. Caso vença, pode ampliar a vantagem para o vice-líder – atualmente posição ocupada pelo Villareal – em até quatro pontos.

Girona e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/ Estadão

GIRONA X BARCELONA: TUDO SOBRE O JOGO DA LA LIGA

Data : 15/09 (quinta-feira).

: 15/09 (quinta-feira). Horário : 11h15 (de Brasília).

: 11h15 (de Brasília). Local: Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha

ONDE ASSISTIR AO VIVO GIRONA X BARCELONA

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA GIRONA

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Francés, David López, Daley Blind e Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Yangel Herrera e Iván Martín Núñez; Viktor Tsygankov, Bryan Gil e Abel Ruíz. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GIRONA E BARCELONA