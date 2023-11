Goiás x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

A última partida da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada nesta segunda-feira, às 21h. Empurrado para a zona de rebaixamento por conta dos resultados da rodada, o Cruzeiro fará um confronto direto pela permanência diante do Goiás, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Na Data Fifa, o Cruzeiro realizou seus dois jogos atrasados e conseguiu respirar ao vencer o Fortaleza, por 1 a 0, e empatar com o Vasco, por 2 a 2, chegando a 41 pontos. Por causa da vitória do Bahia por 5 a 1 diante do Corinthians, o time celeste abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, e precisa de ao menos um empate para deixar a posição.

O Goiás está em condição bastante delicada, com 35 pontos, em 18º lugar, cada vez mais perto do rebaixamento, que já tem Coritiba (29) e América-MG (21) confirmados. O time goiano vem de duas derrotas seguidas: para o Santos, por 1 a 0, e para o Atlético-MG, por 2 a 1. Dentro de casa, não vence há três jogos. Além do Santos, perdeu para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, e empatou com o Vasco, por 1 a 1.

Goiás e Cruzeiro medem forças na briga da parte de baixo do Brasileirão.

O técnico Paulo Autuori terá o retorno de Lucas Silva para montar a escalação. Recuperado de lesão no joelho, o volante disputa vaga com Ian Luccas, mas deve ficar no banco e voltar aos poucos.

Por outro lado, o meia Nikão, desfalque diante do Vasco devido a uma indisposição, não foi relacionado, pois perdeu os últimos treinos. O atacante Arthur Gomes é outra baixa, mas por suspensão. Wesley e Rafael Papagaio disputam para formar dupla ofensiva com Bruno Rodrigues.

A principal mudança no Goiás é no comando técnico. Com a demissão de Armando Evangelista, o técnico do sub-20, Mário Henrique ficará no cargo até o fim da temporada. Para montar a escalação do Goiás, ele não poderá contar com o volante Morelli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uma opção para substituí-lo é Guilherme, que volta após cumprir suspensão.

O treinador também deve voltar com a linha defensiva com quatro jogadores, promovendo a entrada do lateral-esquerdo Hugo para a saída do zagueiro Sidimar. O meia Juliá Palacios também deve ser outra alteração, saindo o atacante Anderson Oliveira.

GOIÁS x CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Goiânia, Goiás.

: Goiânia, Goiás. ESTÁDIO : Estádio da Serrinha.

: Estádio da Serrinha. DATA : 27/11/2023 (segunda-feira).

: 27/11/2023 (segunda-feira). HORÁRIO: 21 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR GOIÁS x CRUZEIRO AO VIVO:

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE GOIÁS E CRUZEIRO:

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Guilherme, Raphael Guzzo e Julián Palacios; Allano e Matheus Babi. Técnico : Mário Henrique.

- Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Guilherme, Raphael Guzzo e Julián Palacios; Allano e Matheus Babi. : Mário Henrique. CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas, Mateus Vital e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio. Técnico: Paulo Autuori.

