Goleiro da seleção brasileira e do Liverpool, Alisson sofreu uma lesão neste sábado durante uma partida pelo clube inglês contra Crystal Palace na Premier League. Aos 30 minutos do segundo tempo Alisson sentiu a coxa direita, depois de chutar a bola para a lateral. Após a vitória, o treinador do clube inglês, Arne Slot, afirmou que a tendência é que o brasileiro seja cortado da seleção.

Slot disse que o clube ainda não sabe a gravidade da lesão, mas que a forma como ele saiu de campo indica que Alisson vai precisar de algumas semanas de recuperação. Se essa previsão se confirmar, o goleiro não vai estar disponível na Data FIFA e o técnico da seleção, Dorival Júnior, vai ter que chamar outro atleta para o lugar.

Goleiro Alisson se lesiona em jogo do Liverpool e pode ser cortado da seleção brasileira Foto: Glyn Kirk/AFP