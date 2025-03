Grêmio vence Juventude nos pênaltis em jogo com soco de técnico em rival e vai à final do Gauchão

Em jogo tenso e marcado por confusão no segundo tempo, o Grêmio superou o Juventude nas penalidades e avançou à final do Campeonato Gaúcho, neste sábado. No tempo normal no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o time da casa venceu por 2 a 1 e devolveu o placar do jogo de ida, levando o confronto para os pênaltis, quando os visitantes fizeram 3 a 2 e confirmaram a presença na oitava final consecutiva.

Campeão estadual desde 2018, o Grêmio vai tentar o oitavo título seguido diante de Internacional ou Caxias, que disputam a outra semifinal. A final também será disputada em dois jogos. Antes da cobrança de pênaltis, os minutos finais de jogo foram dramáticos, porque o Grêmio perdia por 2 a 0, - o Juventude marcou com Adriano Martins e Luis Mandaca - e só diminuiu aos 51 minutos, num gol de bicicleta de Gustavo Martins, muito contestado.

Grêmio superou Juventude nos pênaltis em jogo com soco de técnico em jogador Foto: Fernando Alves/ECJ

Nos pênaltis valeu a experiência do goleiro Tiago Volpi, que defendeu as cobranças de Nenê e André Ruschel e viu Ênio chutar para fora a quinta cobrança. Jadson e Giovanny acertaram os pênaltis para o time da casa. Do lado gremista, acertaram Wagner Leonardo, Arezo e Tiago Volpi, mas as cobranças de Pavón e Villasanti foram defendidas por Gustavo.

Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil no meio de semana ao perder por 1 a 0 para o Maringá, o Juventude vai iniciar, após o carnaval, os preparativos para a disputa do Brasileirão, que começa no último fim de semana de março. A sua estreia acontecerá em casa diante do Vitória.

A semifinal ficou marcada por tensão e confusão após o gol do Grêmio, marcado nos segundos finais, de bicicleta, por Gustavo Martins. Houve muita reclamação por parte do Juventude, alegando “pé alto” em cima de Luis Mandaca. O árbitro Anderson Daronco primeiro não quis consultar o VAR, embora tivesse conversado com os seus companheiros de arbitragem pelo seu microfone. Em seguida foi cercado pelos jogadores dos dois times e, na confusão, o técnico Gustavo Quinteros atingiu Ênio com um soco na boca.

Daronco depois resolveu ir ao VAR e, na volta ao campo, apontou o meio do campo para confirmar o gol e depois expulsou o técnico gremista. O defensor Reginaldo, do Juventude, também foi expulso por dar um soco em Quinteros no meio da briga. Com apenas mais dois minutos de acréscimos, o placar não mudou e o finalista acabou conhecido nas cobranças de pênaltis.