Holanda x Hungria na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Holanda e Hungria se enfrentam às 16h45 deste sábado, pela quinta rodada da Liga das Nações da Uefa, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. As duas seleções estão empatadas com cinco pontos dentro do Grupo 3, mas os holandeses estão na vice-liderança porque leva vantagem no saldo de gols. Os húngaros ocupam a terceira colocação. Já a liderança é da Alemanha, isolada com 10 pontos.

HOLANDA X HUNGRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

DATA : 16/11.

: 16/11. HORÁRIO : 16h45 (horário de Brasília).

: 16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL).

Holanda e Hungria se enfrentam neste sábado. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR HOLANDA X HUNGRIA AO VIVO

Disney + (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HOLANDA

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Hato; De Jong e Gravenberch; Malen, Reijnders e Gakpo; Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HÚNGRIA

HÚNGRIA: Dibusz; Dardai, Orban e Botka; Bolla, Nikitscher, Schafer, Sallai, Szoboszlai e Kerkez; Varga. Técnico: Marco Rossi

ÚLTIMOS RESULTADOS DE HOLANDA E HUNGRIA