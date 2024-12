Inter de Milão x Parma pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Inter de Milão recebe o Parma nesta sexta-feira, 6, a partir das 14h30 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. O duelo abre a 15ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ (streaming).

A equipe de Milão ocupa a terceira posição na tabela do Calcio, com 28 pontos. A Inter persegue o líder Napoli, que tem 32 pontos, e a vice-líder Atalanta, que soma 31 pontos. O time de Milão sustenta uma incrível invencibilidade de 12 jogos na temporada.

Inter de Milão enfrenta o Parma nesta sexta-feira pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

A Inter tem uma partida a menos do que os líderes. Na rodada anterior do Campeonato Italiano, o duelo contra a Fiorentina precisou ser interrompido após o mal súbito sofrido em campo pelo jogador Edoardo Bove. O atleta de 22 anos da Fiorentina continua em recuperação no hospital.

Dos lados do Parma, o time está na décima primeira colocação na tabela do Calcio, com 15 pontos. O Parma busca uma vitória fora de casa para se aproximar do pelotão de frente da competição nacional.

INTER DE MILÃO X PARMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 06/12/2024 (sexta-feira)

06/12/2024 (sexta-feira) Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

ONDE ASSISTIR INTER DE MILÃO X PARMA AO VIVO

ESPN 4 e Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARMA

PARMA: Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Balogh e Valeri; Keita e Sohm; Man, Haj Mohamed e Cancellieri; Bonny.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTER DE MILÃO E PARMA