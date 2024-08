Internacional x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Buscando se distanciar da zona do rebaixamento, a equipe de Roger Machado contará com alguns reforços. Borré, retornando de lesão, e Vitão devem voltar ao time titular. Valencia, que não vem bem nas últimas partidas, pode ser preterido Bruno Tabata.

Do outro lado do campo, a equipe mineira vem de uma classificação na Copa Sul-Americana e sonham em entrar no G-6. O time comandado por Fernando Seabra, no entanto, terá uma baixa na equipe titular. O meia Matheus Pereira, suspenso, não poderá atuar no confronto.