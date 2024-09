Internacional x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A quase dez rodadas para o fim do Brasileirão de 2024, alguns times ainda estão na luta para escapar da temida zona de rebaixamento. É o caso do Cuiabá que, uma rodada atrás da maioria dos outros clubes, figura na vice-lanterna do torneio. Nesta segunda, pela 26ª rodada do campeonato, o time do Mato Grosso enfrenta o Internacional, na tentativa de acumular três pontos e deixar o Corinthians para trás. A partida começa às 20h (horário de Brasília).

O Internacional é o time que menos jogou até agora nesta edição do Brasileirão. Por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre deste ano, o clube jogou apenas 23 partidas. Mesmo assim, acumula um total de 35 pontos e aparece à frente de Atlético Mineiro e Bragantino em número de vitórias. Na zona de classificação para a fase de grupos da Sul-Americana, o Inter está invicto há quatro jogos.

Quase no fim da tabela, o Cuiabá também tem um jogo a menos. Ao contrário do Internacional, porém, não conseguiu juntar muitos pontos: tem apenas 22 e está à frente somente do Atlético Goianiense. No entanto, o clube do Mato Grosso ainda tem chances de sair da zona da degola. A três pontos dos outros integrantes da zona de rebaixamento, Corinthians e Vitória, o Cuiabá precisa de uma vitória para ultrapassar o clube paulista — e para ficar a só dois pontos do Fluminense, 16º colocado.

INTERNACIONAL X CUIABÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 16/09/2024

16/09/2024 Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X CUIABÁ AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Bruno Tabata (Wesley); Borré. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max e Lucas Fernandes (Fernando Sobral); Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E CUIABÁ