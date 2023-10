Internacional x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e Grêmio fazem um dos clássicos deste domingo, dia 8, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no Beira-Rio, às 16h, e coloca em campo rivais que vivem momentos opostos na competição. Focado na Libertadores, o time de Eduardo Coudet agora precisa pontuar para escapar da possibilidade de queda para a Série B. Está ameaçado. Já a equipe de Renato Gaúcho tenta se manter no G-4 em seu retorno para a elite do futebol nacional.

Eliminado na semifinal da Libertadores, o Internacional entra em campo para mudar o rumo do fim de sua temporada. Sem títulos em 2023, o time precisa somar pontos o mais rápido possível. Com 29, vê a zona de rebaixamento cada vez mais perto. Para o clássico, o Beira-Rio deve ter mais de 45 mil pessoas e o Inter deve escalar o que tem de melhor.

Pelo lado do Grêmio, o foco é se manter nos primeiros lugares e ter uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2024 em seus retorno à elite do futebol nacional. Para isso, Renato Gaúcho escala o time base das últimas partidas, com Suárez no comando de ataque.

Onde assistir: Internacional x Grêmio. Foto: Arte/Estadão.

INTERNACIONAL X GRÊMIO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 08/10 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X GRÊMIO AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES DE INTERNACIONAL E GRÊMIO

INTERNACIONAL : Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Charles Aránguiz, Johnny, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Charles Aránguiz, Johnny, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Eduardo Coudet. GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreirinha) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E GRÊMIO