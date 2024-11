O time de Bragança Paulista está na décima oitava colocação, com 37 pontos, no Z-4 da competição. Um triunfo colocaria o time fora da zona da degola. Os desfalques para a equipe do interior de São Paulo ficam por conta do meio-campista Eric Ramires e do atacante Thiago Borbas, ambos com lesões musculares.

No outro lado, o Internacional tem como destaque a volta de Fernando ao meio-campo da equipe. O retorno do jogador pode trazer mais solidez ao time na reta final do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho busca manter uma invencibilidade de 16 jogos.