Costa Rica bate Japão e aumenta as chances de classificação da Alemanha para as oitavas

Com um futebol pobre tecnicamente, a Costa Rica derrotou o Japão por 1 a 0, neste domingo, em Al Rayyan, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, embolou a chave. Espanha e Alemanha, às 16 horas (de Brasília), completam os duelos do dia no grupo. Com o resultado, Costa Rica e Japão somam três pontos e se igualam à Espanha. Já os alemães estão com zero, mas só dependem de suas forças para conseguir a vaga na segunda fase.

A vitória de Costa Rica, portanto, deixa os alemães mais tranquilos no Catar. Mesmo assim, precisam superar a Espanha para não levar a decisão para a última partida. Havia a expectativa de o time ser eliminado da Copa neste domingo. Isso não acontece mais, independentemente do placar diante dos espanhóis.

Japão e Costa Rica protagonizaram um jogo de baixo nível técnico em confronto pelo Grupo E da Copa do Mundo. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Com o apoio de uma barulhenta torcida, o Japão entrou em campo com moral por ter vencido a Alemanha na primeira rodada, enquanto Costa Rica estava abatida pela goleada por 7 a 0 sofrida frente à Espanha. Mas aos poucos, os costa-riquenhos conseguiram ajustar a marcação e equilibrar a disputa, que registrou seis faltas nos primeiros seis minutos de jogo. Não foi uma partida de encher os olhos.

No esquema 4-5-1, a Costa Rica se posicionou na espera dos contra-ataques, deixando a bola mais de 60% do tempo para o Japão, que buscou desde o início as jogadas pelas pontas. Em muitos momentos, apenas o goleiro Gonda não estava posicionado no campo da Costa Rica.

Desta forma, a partida se resumiu à tentativa do Japão, com Ueda, Kamada e Soma, furar o bloqueio rival, liderado pelo grandalhão zagueiro Waston, de 1,96 metro. Apesar da disputa intensa pela bola e da movimentação dos jogadores em campo, Gonda e Kaylor Navas eram espectadores privilegiados do jogo. Os goleiros pouco fizeram.

Os últimos 15 minutos foram, com certeza, alguns dos piores desta Copa. Aos 41 e 43, para agitar um pouco, Contreras e Yamane levaram o cartão amarelo e ‘acordaram’ o público no estádio.

Japonês com mais jogos em Mundiais

O início do segundo tempo começou com o mesmo panorama. A única diferença foi a entrada de Hiroki Ito e Asano na equipe japonesa. Nagatomo saiu, após se tornar o jogador japonês com mais jogos (12) em Mundiais. Se o Japão mostrou que a virada diante da Alemanha foi um acaso, a Costa Rica provou que se tivesse tido humildade e se fechado diante da Espanha, a derrota poderia ter sido menos humilhante. Mas em uma coisa as duas seleções se igualam: são muito fracas tecnicamente.

Em duas faltas na entrada da área, o Japão teve a oportunidade de marcar, mas uma das finalizações acertou a barreira e a outra foi por cima do travessão. No 15 minutos finais, o Japão, mesmo desorganizado, tentou pressionar. A Costa Rica não teve talento para aproveitar os contra-ataques, mas conseguiu seu gol em uma falha na saída de bola da zaga asiática. Fuller, aos 36, acertou belo chute, que ainda resvalou na zaga japonesa para superar o goleiro Gonda. Detalhe: foi o primeiro chute no gol da Costa Rica na Copa.

O desespero tomou conta do Japão, que tentou o empate e quase conseguiu aos 42 minutos, mas Keylor Navas fez boa defesa para garantir a primeira vitória de uma seleção da Concacaf neste Mundial. O resultado ajudou muito a Alemanha.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO 0 x 1 COSTA RICA

JAPÃO - Gonda; Yamane (Mitoma), Itakura, Yoshida e Nagatomo (Hiroki Ito); Endo, Doan (Junya Ito), Morita, Soma (Minamino) e Kamada; Ueda (Asano). Técnico: Hajime Moriyasu.

COSTA RICA - Keylor Navas; Waston, Óscar Duarte, Calvo e Oviedo; Celso Borges (Salas), Tejeda, Fuller e Gerson Torres (Aguilera); Campbell (Chacón) e Contreras (Bennette). Técnico: Luis Fernando Suárez.

GOL - Fuller aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Michael Oliver (ING).

CARTÕES AMARELOS - Contreras, Yamane, Celso Borges, Calvo, Itakura, Endo.

PÚBLICO - 41.479 espectadores.

LOCAL - Ahmad Bin Ali Stadium, em Al Rayyan.