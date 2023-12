Jogadora esquece de entrar em campo e campeã do mundo perde no futebol feminino

Um erro muito curioso marcou o futebol feminino nesta sexta-feira. Pela Liga das Nações da Uefa, a Itália bateu a Espanha, atual campeã do mundo, por 3 a 2. Um dos gols italianos, porém, ficou marcado pela ausência de uma jogadora espanhola em campo. Ela não foi expulsa. Simplesmente esqueceu de entrar como substituta.

O caso ocorreu logo no início do segundo tempo. Os dois times foram para o intervalo com a Espanha vencendo por 1 a 0. Na volta dos vestiários, era para Esther González entrar no lugar de Aitana Bonmati. Mas, as duas ficaram no banco quando começou o segundo tempo. O jogo foi reiniciado com a Espanha tendo apenas 10 jogadoras em campo.

O erro foi rapidamente notado. Bastaram apenas dois minutos para a comissão técnica de Montse Tomé perceber que havia algo errado. Mas foi o suficiente para a Itália se aproveitar e arrancar o empate. Quando Esther González tirou o casaco, Valentina Giacinti já tinha igualado o marcador com apenas um minuto jogado do segundo tempo.

Esther Gonzalez entra 'atrasada', marca para a Espanha, mas não evita vitória da Itália. Foto: Miguel Riopa/AFP

A confusão logo foi encoberta pelo gol da Itália. Mas isso foi o de menos, já que as italianas acabaram vencendo a partida por 3 a 2. Segundo as jogadoras espanholas, as mudanças foram anunciadas antes mesmo da conversa do elenco com a comissão técnica no intervalo, o que acabou ‘justificando’ o esquecimento. “Nem vi os dois gols da Itália porque estava no banho. Estou descobrindo isso agora mesmo”, declarou Athenea del Castillo, uma das atletas que foi substituída no intervalo.

A técnica Montse Tomé justificou a confusão. “No intervalo, fizemos a troca de Athenea por Lucía. Quando íamos entrar no segundo tempo, Aitana nos avisou que não estava bem e não nos deu tempo de aquecimento. Por isso, começamos o segundo tempo com uma jogadora a menos”, explicou.

Esther González ainda marcou um gol aos 31 minutos da segunda etapa. O prejuízo só não foi maior porque a Espanha garantiu sua passagem ao Final Four da competição. As atuais campeãs do mundo foram beneficiadas pela derrota da Suécia para a Suíça.