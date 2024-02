Messi, claro, foi o centro das atenções no amistoso entre Inter Miami e Newell’s Old Boys. Pela primeira vez o craque argentino enfrentou seu time de infância. Foram 60 minutos em campo contra o clube de Rosario, sua cidade natal, onde jogou dos seis aos 13 anos, antes de rumar para o Barcelona e se transformar em um dos maiores jogadores de todos os tempos.

PUBLICIDADE O meia procurou desfrutar da partida. As melhores chances do Inter Miami nasceram da sua classe. O público de mais de 20 mil pessoas em Fort Lauderdale ficou empolgado em diversos momentos. Messi quase marcou um golaço ao driblar quatro adversários e finalizar com perigo. Mas os gols saíram apenas após Messi se substituído. Shanyder Borgelin abriu o placar para o time da casa já no segundo tempo. Franco Díaz deixou tudo igual para os argentinos.

Messi em ação pelo Inter Miami contra o Newell's Old Boys Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports via Reuters

Após o jogo, Messi viu se formar uma fila de jogadores do Newell’s Old Boys. Todos queriam um registro ao lado do ídolo após o amistoso histórico. O craque não se incomodou, posou para inúmeras fotos, sempre individualmente.

O argentino reafirmou recentemente o desejo de se aposentar no Newell’s Old Boys. “Sempre tive a ideia de poder desfrutar do futebol argentino, de jogar no Newell’s e agora mais ainda depois de ser campeão mundial”, afirmou.

Aos 36 anos, Messi mira uma boa temporada na MLS para chegar bem fisicamente para atuar pela Argentina na Copa América. Além disso, existe uma pequena possibilidade do craque atuar pela seleção nos Jogos Olímpicos de Paris.