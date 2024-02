Messi fica no banco e fãs pedem reembolso em amistoso do Inter Miami em Hong Kong

O que era para ser uma festa para milhares de fãs de futebol se transformou em frustração e revolta neste domingo. Isso porque Lionel Messi não entrou em campo no amistoso entre Inter Miami e Hong Kong, deixando a torcida local decepcionada. O craque argentino, que se transferiu para o clube americano em junho de 2023, após uma passagem pelo PSG, estava lesionado e não pôde atuar, segundo o técnico Tata Martino.

PUBLICIDADE “Entendemos a decepção dos torcedores e pedimos perdão. Gostaríamos de ter jogado contra eles, mesmo que por pouco tempo, mas o risco era muito grande”, afirmou o treinador. “Leo (Messi) está com uma inflamação no adutor como vimos nas imagens de seus músculos. Esperávamos uma melhora, mas a situação já existe há muitos dias” O mesmo aconteceu com o uruguaio Luis Suárez, ex-Grêmio, outro reforço de peso da equipe. A ausência dos dois sul-americanos gerou protestos e vaias da torcida, que lotou o Estádio Hong Kong com cerca de 40 mil pessoas. Alguns chegaram a pagar até HK$ 4.800 (aproximadamente R$ 3 mil) pelo ingresso para ver o astro de perto, mas tiveram que se contentar com suas presenças no banco de reservas.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Messi não entrou em campo em vitória do Inter Miami sobre Hong Kong e decepcionou torcida. Foto: Louise Delmotte/ AP

O Inter Miami, que faz uma turnê mundial para promover sua marca e elenco estrelado, venceu o jogo por 4 a 1, mas foi hostilizado pelo público, que gritava “reembolso, reembolso” e “queremos Messi”. Um dos donos do clube, o ex-jogador inglês David Beckham, também foi alvo de críticas e tentou se desculpar em um discurso após a partida.

Em comunicado, o governo de Hong Kong, disse que estava “extremamente decepcionado” com a organização e que tentaria recuperar parte dos US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) investidos para realização do evento. O astro argentino, que recebeu uma recepção calorosa durante os treinos, não se pronunciou sobre o episódio.

Reação de torcedores durante amistoso entre Inter Miami e Hong Kong. Foto: Louise Delmotte/ AP

O Inter Miami segue sua viagem pela Ásia e enfrenta o Vissel Kobe, no Japão, na próxima quarta-feira, 7. Depois, volta para os Estados Unidos, onde disputa um amistoso contra o Newell’s Old Boys, clube que revelou Messi, no dia 15 de fevereiro.