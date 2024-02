Jordânia x Catar: onde assistir, horário e escalação das seleções

O Catar, como anfitrião, chegou ao torneio com o objetivo de apagar a má campanha no Mundial. Diante de adversários frágeis conseguiu quatro vitórias (Líbano, Tadjiquistão, China e Palestina) e um empate (Usbequistão). Na semifinal, o favoritismo era todo do Irã, mas os donos da casa conseguiram vencer por 3 a 2 e chegaram à decisão.

Do lado da Jordânia, a trajetória foi mais árdua. Em nenhum momento considerada favorita, superou adversários mais qualificados, como Iraque e Coreia do Sul. Ao todo, em seis jogos, os jordanianos obtiveram quatro vitórias (Malásia, Iraque, Tadjiquistão e Coreia do Sul), um empate (Coreia do Sul) e uma derrota (Bahrein).