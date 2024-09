Jorge Jesus admite desejo de dirigir a seleção brasileira: ‘É uma ambição’

Com uma passagem marcante pelo futebol brasileiro em função do período de sucesso à frente do Flamengo entre os anos de 2019 e 2020, Jorge Jesus admitiu o desejo de treinar a seleção brasileira no futuro. Atualmente no comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o técnico português disse continuar motivado a comandar equipes que buscam novas conquistas.

“Só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. Eu nunca fui para a Inglaterra porque não tive convites de times de ponta. Mas a seleção brasileira é diferente. É uma ambição, não nego”, afirmou o treinador português.

Apesar do desejo de voltar ao Brasil, Jesus disse, em entrevista ao jornal A Bola, de Portugal, que acha bastante improvável que um técnico estrangeiro venha a comandar o selecionado nacional. “Difícil, eu acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção. Pode ser que mude, mas dificilmente acontecerá. Eles não estão muito aí para que um técnico estrangeiro, seja quem for, treine a seleção do Brasil”, comentou.

Jorge Jesus comanda o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mesmo time de Neymar. Foto: Fayez Nureldine/AFP